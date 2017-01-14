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13.01.2017
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Общество
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Губернатор Рязанской области Олег Ковалев поздравил жителей региона с Днем российской печати

Уважаемые жители Рязанской области! Поздравляю вас с Днем российской печати!

Этот праздник вместе с журналистами, редакторами, работниками типографий и издательств отмечает многотысячная аудитория – читатели рязанских газет и журналов. Люди стремятся получить актуальную объективную информацию о наиболее важных событиях, происходящих в регионе, о социально значимых проектах, получить ответы на свои вопросы.

О высоком качестве региональной прессы свидетельствует постоянный интерес читателей и зрителей, устойчивая обратная связь между журналистами и аудиторией, престижные награды межрегиональных и всероссийских творческих конкурсов, которыми отмечены работы ряда рязанских изданий.

В регионе сформирована серьезная журналистская школа, основа которой заложена мастерами печатного слова. Сегодня традиции мэтров уверенно продолжает молодежь, которая стремится освещать темы, значимые для общества. Большинство представителей печатных СМИ региона стараются работать профессионально, честно, добросовестно, с уважением по отношению к своему читателю.

В День российской печати желаю всем плодотворной работы, новых интересных проектов, здоровья и благополучия!

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