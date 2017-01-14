В Рязани легковушка столкнулась с грузовиком

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в 17.40 на 185 км дороги Москва-Челябинск, которая проходит по территории Рязани, 46-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро», не справился с управлением. Автомобиль занесло и он столкнулся с двигающимся во встречном направлении грузовиком «DAF FТ ХF».

Удар грузовика пришелся в правую боковую часть легковушки. В ДТП 42-летняя пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Водитель «Рено» с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.