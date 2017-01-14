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13.01.2017
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Происшествия
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В Рязанской области произошло крупное ДТП: пострадали 6 человек

Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня в 9.11 в Михайловском районе на 194 километре трассы М-6 произошло лобовое столкновение автомобилей «Киа» и «Мерседес». На место выехали сотрудники полиции.

Инспекторы ГИБДД установили, что автомобиль «Киа», за рулем которого находилась 51-летняя жительница Михайлова, двигался в сторону столицы. «Мерседес» двигался во встречном направлении. По предварительной информации, при совершении обгона «Мерседес» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Киа».

В ДТП, водитель «Киа» и ее пассажирка – 45-летняя жительница Михайловского района, а также водитель и 3 пассажира автомобиля «Мерседес» получили травмы и были госпитализированы.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются.

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