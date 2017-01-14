«Рязанские ведомости» стали самыми меткими

В преддверии Дня печати в Рязани прошел турнир по дартсу среди представителей региональных СМИ

Инициатором соревнований выступил руководитель рязанского дартс-содружества Сергей Гришин. В турнире приняли участие четыре команды, состоящие из двух человек каждая. Несмотря на то что состязания получились не многочисленными, впечатления они оставили самые яркие. В итоге в финал вышли команда газеты «Рязанские ведомости» и команда, представляющая информационное агентство «МедиаРязань». В финальных состязаниях большее количество очков набрали «Рязанские ведомости» и стали победителями. Все участники получили призы.

– Для себя я открыла дарст как игру очень интересную и стратегическую. Оказывается, это довольно-таки не просто – попасть дротиком в определенный сектор мишени, –рассказывает о своих впечатлениях корреспондент газеты «Рязанские ведомости» Елена Серебрякова. – Просто замечательно, что мы собрались с коллегами в преддверии нашего профессионального праздника и провели время активно. Хотелось бы, чтобы спортивные соревнования среди журналистов проходили чаще и включали в себя и другие виды спорта.

В свою очередь Сергей Гришин пообещал, что турнир по дартсу, посвященный Дню печати, станет ежегодным.