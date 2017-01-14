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Главная страница / Новости Рязани и области
13.01.2017
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Культура
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В Дашково-Песочне рождественские праздники рязанцы отмечают по старинным традициям

Жители квартала «Б» Дашково-Песочни в Рождественские праздники устраивают колядки
В Дашково-Песочне рождественские праздники рязанцы отмечают по старинным традициям

Дети в костюмах сказочных героев ходят по домам, поют песни и получают от людей подарки. Традиции этой два десятка лет, поддерживает ее местный комитет ТОС во главе с Людмилой Спициной, но приживалась она нелегко. «Когда мы начали совершать колядочные обходы, люди относились к нам с недоверием, понадобилось несколько лет, чтобы к колядкам привыкли и этот ритуал перестал быть чем-то чужеродным в городских условиях», – рассказывает Людмила Спицина. Помогает ей в организации праздников по месту жительства общественный контролер ТОС-9 Надежда Доценко.

Заслышав на лестничных клетках колядочные песни, жители отворяют двери и наделяют ряженых сладостями, а те в свою очередь говорят хозяевам пожелания и величания. Особенно радушно принимают колядующих жители домов по улице Новоселов. Многие верят, что вместе с песнями в их семьи придет счастье, достаток и благополучие. Сладости из мешка высыпают на общий стол и устраивают пир на весь мир.

Комитет ТОС квартала Б начал проводить праздники в своем квартале еще двадцать лет назад. «Мне было поначалу неловко выходить на улицу, ставить елку, созывать гостей, но когда перешагнула через свою нерешительность, поняла, что людям такое общение очень нужно, появился круг активистов, и теперь мы совместно отмечаем Новый год, Рождество, Масленицу, День Победы, устраиваем турниры по футболу между дворовыми командами, поздравляем ветеранов», - продолжает Людмила Спицина. На своем садовом участке вместе с Надеждой Доценко она выращивает цветы специально для праздников.

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