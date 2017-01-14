Под Рязанью десантники уничтожили пункт управления условного противника в ходе учения

На территории Тульской и Рязанской областей начался основной этап показного двухстороннего ротного тактического учения с десантированием и боевой стрельбой с подразделениями Тульского парашютно-десантного полка. Об этом сообщает сайт Министерства обороны РФ.

На учение, которым руководит командир полка полковник Андрей Сухомлинов, привлечено более 250 военнослужащих, задействовано около 40 единиц вооружения военной техники, в том числе самоходные артиллерийские орудия «Нона».

В ходе первого этапа учения были отработаны мероприятия по приведению подразделений в высшую степень боевой готовности в пункте постоянной дислокации и совершен марш комбинированным способом на полигон Дубровичи общей протяженностью более 250 км.

В рамках практического розыгрыша десантники обнаружили и уничтожили пункт управления условного противника в районе деревни Новики и совершили маневр во вновь назначенный район.

Во время совершения маневра десантники совершенствовали навыки преодоления зараженных участков местности, отразили несколько засад условного противника, обнаружили и уничтожили склады материально-технического обеспечения условного противника.

На завершающем этапе учения десантники выполнят боевые стрельбы из штатного оружия и военной техники в дневное и ночное время.

Фото с сайта министерства обороны РФ