В рязанском селе Заборье обсуждали успехи и проблемы сельских женщин

Социальное развитие населенных пунктов, проблемы семьи и материнства, сохранение ценностей и устоявшихся традиций, повышение статуса многодетных матерей. Эти и многие другие вопросы стали предметом разговора сельских женщин и активистов профсоюзного движения Рязанского района. Инициатором встречи выступила председатель областной общественной организации «Российский союз сельских женщин», Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина.

На встрече в Заборье выступили председатель районной организации профсоюзов АПК Галина Алешина, социальный работник Галина Шашкина, работница ООО «Жито» Раиса Лунина, глава Искровского сельского поселения Виктор Овечкин, ветеран профсоюзного движения, бывший председатель профкома свинокомплекса «Искра» Александр Макаров и многие другие

Екатерина Мухина рассказала собравшимся о той поддержке, которая оказывается селу, как на областном, так и федеральном уровнях. О взаимодействии районного отделения областной общественной организации «Российский союз сельских женщин», профсоюзной организации с администрацией Рязанского района, говорила на встрече руководитель контрольно-счетной палаты Людмила Беловодская.

Участники встречи организовали выставку блюд, приготовленных собственными руками. Были поздравления и подарки от Деда Мороза, Снегурочки, песни и пожелания сделать жизнь сельских женщин более успешной.