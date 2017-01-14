В Рязани на концерте «Русская зима» выступят участники культурной программы Олимпиады в Сочи

Рязанский ансамбль народного танца «Лель», выступавший во время культурно-развлекательной программы XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи, представит свою программу на городском концерте «Русская зима». Коллектив получал множество наград и участвовал в творческих программах на сценах разных стран Европы, отметили организаторы.

Концерт пройдет в формате «отдых для всей семьи». Помимо ансамбля «Лель», перед гостями выступят ансамбль народных инструментов «Приокские наигрыши», певица, лауреат международных конкурсов Евгения Валикова, а также гости из Коломны – народный коллектив русской песни «Коломенские зори».

Организатор и участник концертной программы – Елена Корнеева, поэт и автор песен. Перу Елены Александровны принадлежат восемь поэтических сборников, три музыкально-поэтических альбома и серия книг в прозе. Поэтесса – обладатель награды ЮНЕСКО «Железная Роза» за вклад в современную поэзию и дипломов Международного британского конкурса песен The UK Songwriting Contest (2016). Кроме того, Елена Корнеева организует международные музыкально-литературные проекты. Среди них – «Всемирные Дни Поэзии ЮНЕСКО» в России (2016), «Дни России» (Зимние и Летние встречи) на фестивале «Вместе в XXI веке» в Камчии (Болгария, 2016 - 2017), международный литературный проект «На одном языке» (2014 - 2017).

Концерт «Русская зима» пройдет в ДК «Приокский» 22 января. Начало в 15.00.

Фото ДК «Приокский»