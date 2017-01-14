В прошедших в Рязанской области самых массовых соревнованиях по мини-футболу названы призеры

Награды получили юные футболисты в восьми возрастных группах. Победителями стали команды детско-юношеских спортивных школ «Золотые купола» (в пяти зачетных группах), «Олимпиец», ДЮСШ по футболу и «Сокол», вторыми финишировали «Золотые купола» (в пяти возрастах), «Олимпиец» и ДЮСШ по футболу (дважды), третьи места заняли «Локомотив», ДЮСШ по футболу, «ЦСК», «Олимпиец» и «Золотые купола». Успех ставших золотыми призерами футболистов по праву делят их тренеры Олег Ерохин, Виктор Горшков, Александр Арсяков, Андрей Гришин, Тимур Девятериков, Валерий Климкин, Вячеслав Казаков и Вадим Чижов.