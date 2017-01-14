В год 75-летия великого атлета Василия Алексеева Рязань принимает делегацию из города Шахты

2017-й год в городе Шахты Ростовской области объявлен годом двукратного олимпийского чемпиона Василия Алексеева, в ближайшую субботу на его малой родине, в Милославском, будет открыт памятник прославленному земляку

Сегодня делегация из Шахт прибыла в Рязань. В программе ее пребывания в нашем городе – экскурсии в Государственный музей-заповедник Сергея Есенина в Константинове, музеи истории ВДВ, академика И.П. Павлова, на Центральный спортивный комплекс, посещение Рязанского кремля, дома Василия Алексеева, где сейчас базируется региональный Центр спортивной подготовки. Вечером в администрации Рязани состоится встреча с представителями спортивной общественности города.

Завтра, 14 января, на малой родине Василия Ивановича Алексеева, в Милославском, состоится открытие памятника нашему земляку, самому сильному в мире человеку.