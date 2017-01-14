Школьники и студенты Рязани расскажут о планах на Год экологии на флешмобе

Акция «Дай природе пять!», организуемая Рязанским политехническим институтом, пройдет на улице Почтовой. Студенты вуза и ученики подшефных школ пройдут шествием по улице, рассказывая горожанам о природоохранной работе, которую будут проводить в течение года.

Как рассказала сотрудник пресс-центра института Елена Александрина, к мероприятию дети нарисуют плакаты на экологическую тематику. Также участники шествия будут раздавать листовки с информацией о предстоящих экологических акциях, которые они будут проводить. В течение года планируются постройки домиков для птиц, уборка берегов рек в черте города и другие события.

На флешмобе перед участниками шествия и горожанами выступят представители министерства образования области, министерства культуры, а также министерства природопользования и экологии. С последним ведомством Рязанский политехнический институт планирует в ближайшем времени заключить договор о сотрудничестве, отметили в пресс-центре вуза.

Флешмоб «Дай природе пять!» пройдет 24 января с 14.00 до 16.00. К участию приглашаются все желающие.