В Рязанской области стали традиционными «круглые столы», вечера памяти, приуроченные к дню рождения Павла Васильева

Встреча «Поэзия, испытанная временем» состоялась в Рязани, в библиотеке, которая вот уже десять лет носит имя замечательного советского поэта. О жизни и творчестве Павла Васильева рассказали его дочь Наталья Павловна, заслуженные работники культуры Российской Федерации Людмила Гоенко и Константин Воронцов, лауреат Всероссийского конкурса спортивных журналистов Вячеслав Чирков. Свои стихи памяти поэта прочитали Валерий Самарин, Евгений Артамонов и Алексей Бандорин, песни на стихи Павла Васильева исполнил известный рязанский бард Нурислан Ибрагимов.

В планах руководства библиотеки имени Павла Васильева – проведение «круглых столов», памятных встреч в вузах и школах областного центра в течение января – февраля этого года.