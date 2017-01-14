В Рязанской области началась подготовка к Всемирному фестивалю молодежи

В правительстве области прошло заседание регионального подготовительного комитета XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В нем приняли участие представители активной молодежи из разных сфер деятельности. Они обсудили и утвердили план работы по подготовке к фестивалю, который пройдет в городе Сочи с 15 по 22 октября 2017 года.

Заместитель председателя правительства области Елена Буняшина отметила, что в последний раз такой фестиваль проводился в России 32 года назад. И то, что он вновь вернулся в Россию, очень почетно и ответственно для нашей страны. В нем примут участие более 20 тысяч молодых людей со всего мира. Семь тысяч волонтеров будут помогать в его организации и проведении.

– Это будет величайшее событие и для молодежи, и для всей России, – подчеркнула Елена Ивановна. – Фестиваль призван укрепить международные связи и межкультурные отношения среди представителей молодого поколения.

Рязанскую область представят 175 участников и 70 волонтеров, отбор которых будут происходить весной. Все желающие должны подать заявки до 30 апреля. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте Russia2017.com с помощью автоматизированной информационной системы «Молодежь России» и потом пройти конкурсный отбор.

Заместитель министра молодежной политики и спорта региона Павел Симаков напомнил, что в рамках подготовки к фестивалю нужно будет уделить большое внимание его рекламной компании, чтобы максимальное количество молодежи узнало о нем.