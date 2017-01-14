С рок-культурой в фотографиях могут познакомиться рязанцы на новой выставке

В ТРЦ «М5 Молл» начала работу экспозиция Центра фотографии имени братьев Люмьер «Время колокольчиков»

«Время колокольчиков» — это движение 1970-х годов. Рок-музыканты того периода делились друг с другом и со слушателями творчеством, организовывали совместные квартирники, концерты, создавали звукозаписывающие студии, радиостанции, новые хиты. Их назвали колокольчиками, потому что они «звенели» по всей России, а их песни становились хитами.

На фотовыставке представлены уникальные фото самых ярких и неординарных представителей российского рока: групп «Аквариум», «Кино», «Зоопарк», «Алиса», «ДДТ», «АукцЫон», «Странные игры», «АВИА», «Ноль», «Объект насмешек», Александра Башлачева и Сергея Курехина. Это снимки Дмитрия Кондрата, Игоря Мухина, Сергея Борисова, Валерия Потапова, Виктории Ивлевой и других фотографов.

Экспозиция будет интересна не только фанатом представленных групп, но и молодежи, которая мало знакома с их творчеством, а также ценителям фотоискусства, так как многие работы экспозиции представляют художественную ценность. Центр фотографии имени братьев Люмьер работает в Москве уже 15 лет. За это время по крупицам был собран огромный архив, в который вошли работы классиков и мэтров, советских авторов и иностранцев, представителей разных жанров этого фотоискусства. Центр планирует продолжать сотрудничество с ТРЦ «М5 Молл», но планы на будущее пока держит в секрете.

Экспозиция размещена в помещении у входа № 6. Вход бесплатный.