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13.01.2017
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Культура
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С рок-культурой в фотографиях могут познакомиться рязанцы на новой выставке

В ТРЦ «М5 Молл» начала работу экспозиция Центра фотографии имени братьев Люмьер «Время колокольчиков»
Автор фото: Анна Добролежа | С рок-культурой в фотографиях могут познакомиться рязанцы на новой выставке
Фото: Анна Добролежа.

«Время колокольчиков» — это движение 1970-х годов. Рок-музыканты того периода делились друг с другом и со слушателями творчеством, организовывали совместные квартирники, концерты, создавали звукозаписывающие студии, радиостанции, новые хиты. Их назвали колокольчиками, потому что они «звенели» по всей России, а их песни становились хитами.

На фотовыставке представлены уникальные фото самых ярких и неординарных представителей российского рока: групп «Аквариум», «Кино», «Зоопарк», «Алиса», «ДДТ», «АукцЫон», «Странные игры», «АВИА», «Ноль», «Объект насмешек», Александра Башлачева и Сергея Курехина. Это снимки Дмитрия Кондрата, Игоря Мухина, Сергея Борисова, Валерия Потапова, Виктории Ивлевой и других фотографов.

Экспозиция будет интересна не только фанатом представленных групп, но и молодежи, которая мало знакома с их творчеством, а также ценителям фотоискусства, так как многие работы экспозиции представляют художественную ценность. Центр фотографии имени братьев Люмьер работает в Москве уже 15 лет. За это время по крупицам был собран огромный архив, в который вошли работы классиков и мэтров, советских авторов и иностранцев, представителей разных жанров этого фотоискусства. Центр планирует продолжать сотрудничество с ТРЦ «М5 Молл», но планы на будущее пока держит в секрете.

Экспозиция размещена в помещении у входа № 6. Вход бесплатный.

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