Журналисты «Рязанских ведомостей» получили награды в День печати

Торжества, посвященные профессиональному празднику сотрудников средств массовой информации и печатной отрасли, прошли в правительстве области. Собравшихся от имени губернатора приветствовал вице-губернатор Сергей Филимонов. Обращаясь к журналистам, он отметил, что благодаря их работе читатели и зрители региона имеют возможность знакомиться с актуальной, объективной информацией. В центре внимания региональных СМИ – важные события, происходящие в экономике, науке, культуре области, социально-значимые проекты. «На страницах газет и журналов, сайтах информагентств, по радио и в телеэфире журналисты представляют свежие новости, серьезную аналитику актуальные комментарии серьезных специалистов на особо значимые для области темы, – отметил Сергей Филимонов. – Вместе мы работаем над тем, чтобы жизнь в регионе становилась лучше. Вы влияете на формирование общественного мнения, на социальный климат в регионе. В том числе с помощью ваших материалов наши граждане ориентируются в политической и экономической ситуации, оценивают проведенную властью работу, получают представление о перспективах», – отметил вице-губернатор и добавил, что наиважнейшее качество журналистов – умение осознавать меру ответственности свой труд и понимание, чем и как отзовется их слово.

Представителей СМИ и сотрудников типографий, издательств поздравили председатель областной Думы Аркадий Фомин, министр печати и массовых коммуникаций региона Ольга Чуляева, начальник главного управления МЧС России по региону Сергей Филиппов, председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов и глава администрации Рязани Олег Булеков. Они пожелали представителям СМИ успехов в работе и жизни и вручили награды. Руководитель регионального министерства по делам территориальных образований и общественных организаций Антон Астафьев вручил награды победителям конкурса «Марафон добрых дел».

Главный редактор «Рязанских ведомостей» Галина Зайцева удостоилась знака Губернатора «Благодарность от земли Рязанской» и Благодарности главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы. В числе награжденных также шеф-редактор сайта газеты «Рязанские ведомости» Людмила Пашинина, корреспонденты газеты – Светлана Максимова, Вячеслав Астафьев, Ольга Трубушкина, Марина Шерфединова.