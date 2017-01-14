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13.01.2017
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Общество
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Опыт по проверке газового оборудования в Рязанской области признан передовым в России

13 января в режиме видеоконференции состоялось всероссийское селекторное совещание по вопросам профилактики безопасности при эксплуатации газового хозяйства в жилом секторе. Его провел первый заместитель министра МЧС РФ Владимир Степанов. В совещании принял участие заместитель председателя правительства региона, председатель КЧС и ОПБ при правительстве области Алексей Тюменев.

В ходе совещания речь шла о необходимости усиления работы по профилактике мер безопасной эксплуатации газового оборудования. Выступая с докладом, заместитель председателя правительства региона Алексей Тюменев отметил, что по поручению губернатора Олега Ковалева разработан план мероприятий, обеспечивающих дополнительные меры безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, в том числе создание межведомственных комиссий, которые проводят постоянные проверки, рейдовые осмотры, информирование населения.

По словам Алексея Тюменева, в ходе рейдовых осмотров обследовано около 3 тысяч домов. Выявлено и предотвращено 60 случаев утечки газа. По фактам нарушений правил эксплуатации газового оборудования выдано 144 предписания и составлено 24 протокола об административных правонарушениях.

Кроме того, Алексей Тюменев отметил, что в ходе проверок особое внимание уделяется квартирам, где проживают граждане, относящиеся к группам социального риска. Сформированы 32 межведомственные комиссии, в состав которых вошли представители Госжилинспекции, сотрудники МЧС, МВД, газовых организаций и специалисты муниципальных образований. Они обследуют квартиры, где проживают граждане таких категорий. Проверено 1486 жилых помещений. В 285 квартирах нарушения были оперативно устранены. Благодаря разъяснительной работе количество случаев, когда граждане не пускают в свое жилье, было сведено к минимуму.

Заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев также проинформировал, что Государственной жилищной инспекцией Рязанской области проведены проверки в отношении 145 организаций, осуществляющих управление или техническое обслуживание многоквартирных жилых домов, в том числе на предмет наличия и выполнения обязательных договоров со специализированными организациями на техобслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, вентиляционных каналов и дымоходов.

По итогам совещания опыт Рязанской области в организации профилактической работы, направленной на безопасную эксплуатацию газового оборудования многоквартирных домов, признан одним из лучших в России. Представителям региона поручено подготовить методические рекомендации для тиражирования передовой практики в других регионах РФ.

Источник: сайт правительства Рязанской области

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