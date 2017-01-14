Делегация Рязанской области приняла участие в Гайдаровском форуме - 2017

13 января делегация Рязанской области во главе с губернатором Олегом Ковалевым приняла участие в восьмом Гайдаровском форуме - 2017 «Россия и мир: выбор приоритетов»

В форуме, который открыл председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, приняли участие первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов, заместитель председателя правительства Ольга Голодец, министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, председатель комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ Андрей Макаров, руководители ряда регионов РФ, крупных промышленных компаний, финансовых структур, ведущие ученые-экономисты.

Открывая форум, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отметил, что на ближайшие годы выделено одиннадцать приоритетных направлений. Часть проектов ориентирована на развитие здравоохранения, образования, улучшение жилищно-коммунальной сферы, городской среды, решение экологических проблем. «И есть проекты для роста – жилищное строительство, поддержка экспорта, рост производительности труда, развитие малого бизнеса и индивидуальной предпринимательской инициативы, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, развитие дорожной инфраструктуры, реформы моногородов, – они должны стимулировать деловую активность и развитие экономики», – подчеркнул председатель правительства РФ.

На форуме обсуждались перспективы экономики, вопросы устойчивости финансовых рынков, эффективности использования бюджетных средств, развития малого и среднего бизнеса, укрепления конкурентоспособности российской продукции, повышения инвестиционной привлекательности регионов страны.

На форуме состоялась презентация лучших региональных инициатив развития моногородов. От Рязанской области был представлен проект комплексного развития поселка Лесной Шиловского района. На его территории за счет привлечения инвестиций планируется разместить ряд предприятий по производству бойлеров, стройматериалов, лекарств, детских товаров, построить тепличный комплекс.

По словам губернатора Олега Ковалева, рязанский проект был признан одним из лучших на форуме. «Все, что намечено сделать в поселке Лесной в рамках проекта в ближайшие два года, даст хорошие перспективы для дальнейшего эффективного развития этой территории, создания там современной инфраструктуры, дополнительных рабочих мест», – сказал Олег Ковалев. Как отметил губернатор, планируется, что проекты развития таких особых территорий получат поддержку из федерального бюджета и ряд дополнительных преференций.

Губернатор подчеркнул в своем комментарии, что в целом на форуме был затронут целый комплекс вопросов, касающихся основных векторов развития экономики и социальной сферы. «Многое, что обсуждалось на Гайдаровском форуме, крайне важно для Рязанской области, ее эффективного развития, – сказал Олег Ковалев. – Это и создание высокотехнологичных производств, и повышение конкурентоспособности продукции предприятий реального сектора, и дальнейшее укрепление социальной инфраструктуры, и подготовка высококвалифицированных кадров».

Председатель комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров отметил, что Гайдаровский форум имеет большое значение с точки зрения обмена опытом, понимания проблем в экономике, государственном управлении, поскольку на нем собираются специалисты высочайшего уровня со всего мира. «Очень приятно, что в рамках форума прозвучал положительный опыт Рязанского региона, в котором есть примеры успешных предприятий, способных выпускать качественную, конкурентоспособную продукцию, и достойно представлять ее на европейском рынке», – подчеркнул Андрей Макаров.

Источник: сайт правительства Рязанской области