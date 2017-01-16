Грузовик и легковушка столкнулись на трассе в Рязанской области

Есть пострадавшие

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, ДТП произошло сегодня утром на 218-м километре трассы М-6 в Михайловском районе. Сообщение об автоаварии поступило на пульт дежурного "01" в 09.00. По уточненной информации столкнулись грузовой автомобиль и легковушка. Имеются пострадавшие. На ликвидацию последствий ДТП выезжали 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.