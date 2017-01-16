В Рязани выбрали «Лучшее новогоднее общежитие» для студентов-медиков

Подведены итоги конкурса на лучшее оформление общежитий Рязанского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова, сообщает сайт вуза. Конкурс проводился в нескольких номинациях. В итоге общежитие фармацевтического факультета отметили за «Лучшее праздничное украшение фойе 1-го этажа». В номинации «Лучшее представление» победило общежитие медико-профилактического факультета. «Лучшую новогоднюю газету и лучший символ – 2017» сделали жители общежития лечебного факультета. Победителем в номинации «Лучшее новогоднее общежитие» стало общежитие лечебного факультета.