Два человека погибли в столкновении «Хонды» и «Рено» в Рязанской области

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло 14 января примерно в 08.35 на 57-м километре дороги Клепики-Рязань. 32-летняя женщина-водитель автомобиля «Хонда», двигаясь в направлении Рязани, не справилась с рулевым управлением. В результате иномарка ушла в занос и выехала на полосу встречного движения, где она столкнулась с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Рено» из Тульской области.

В результате происшествия погибли две женщины - водитель автомобиля «Хонда» и 42-летняя пассажирка автомобиля «Рено». Водитель второй иномарки и находившиеся в ее салоне двое несовершеннолетних детей в возрасте 16-ти и 11-ти лет с травмами были доставлены в медицинское учреждение.

По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства выясняются.