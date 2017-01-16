Более 10 тонн мяса и мясной продукции реализовали на ярмарках выходного дня в Рязани

Сайт правительства области сообщает, что в минувшую субботу на пяти площадках Рязани прошли ярмарки выходного дня. Торговлю вели 186 товаропроизводителей на 298 местах. В общей сложности на ярмарках было реализовано 10,3 тонны мяса и мясной продукции, 15,7 тонны молока и молочных продуктов, 8 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 9 тонн картофеля, 5,1 тонны овощей и 8 тонн яблок.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани в субботу, 21 января. Они состоятся на Театральной площади, перед ЦНТИ, у кинотеатра «Октябрь», возле ТЦ «КИТ» и ТК «Березовый».