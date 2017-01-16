Рязанские вожатые провели зимнюю «битву за трон»

Она состоялась в детском оздоровительном лагере «Березовая роща» в Ивановской области. В рамках смены инструкторы педагогического отряда РГУ имени С.А. Есенина «Синяя Птица» реализовали программу «Снежное королевство: Битва за трон», сообщает сайт вуза. На семь дней отряды превратились в королевства, а дети получили «титулы» графов, баронов и рыцарей. Участники лагеря играли в различные игры, катались с горки и на лыжах, лепили снеговиков, участвовали в квестах. По словам вожатых, работа с детьми в зимнюю смену открывает новые возможности и виды развлечений, которых нет летом.