Об истории Солотчи рязанцам расскажут на лекциях

Областной художественный музей им И.П. Пожалостина запускает цикл лекций «Рязань историческая: открывая ворота в Мещеру». В организации проекта содействуют Государственный архив области и Рязанское историко-культурное общество.

Как сообщила пресс-служба музея, первая встреча, посвященная появлению Солотчи на карте, состоится 26 января в 18:30. В течение года слушателям лекций будут рассказывать о природных особенностях местности, исторических событиях, возникновении первых солотчинских дач и других моментах. Особое внимание будет уделено И. П. Пожалостину, который жил и работал в Солотче, а также взаимосвязи героев произведений К. Г. Паустовского с реальными жителями «ворот в Мещеру». Отмечается, что цикл лекций посвящен 180-летию И. П. Пожалостина и 125-летию К. Г. Паустовского.

«Солотчинские встречи» в художественном музее будут проходить раз в месяц по четвергам. С июня по август проект будет находиться на каникулах, а с сентября возобновит работу. Полное расписание и темы лекций можно найти на странице художественного музея ВКонтакте: https://vk.com/artmuseum62. Все мероприятия цикла бесплатны.