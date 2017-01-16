Рязанские лучники провели первый этап отбора на главные старты года

Чемпионат и первенство города Рязани по стрельбе из лука в зале состоялось в 50-й рязанской школе. Традиционно в январе у лучников проходят городские и областные соревнования, на которых формируется сборная области для участия в главных стартах года – чемпионате, Кубке и первенстве России, которое будет проводиться в феврале в Орле.

На прошедших первенстве и чемпионате Рязани спортсмены состязались в стрельбе по мишеням из классического и блочного лука. Победителями в классическом луке среди девушек, юношей, женщин и мужчин стали соответственно София Панюкова (РГДДТ), Евгений Спиридонов (ДЮСШ «Ника»), Екатерина Балашова (ЦСП РО, ДЮСШ «Фаворит») и Илья Комаров (ДЮСШ «Ника»). У «блочников» 1-е место заняли Вероника Санина (ДЮСШ «Витязь») и Глеб Тузов (ДЮСШ «Ника»). Мастер спорта России Вероника Сангина – победитель первенства Европы, а мастер спорта России Глеб Тузов – призер первенства Европы.

В абсолютном зачете (классический лук) 1-е место заняла Дарина Луконина (ДЮСШ «Витязь»), 2-е место у Даниила Костева (ДЮСШ «Ника») и на 3-м месте Алексей Табеев (ДЮСШ «Ника»).

С 19 по 23 января 2017 года рязанским лучникам предстоит принять участие во втором этапе отбора – первенстве Рязанской области, после чего уже окончательно будет сформирован состав сборной для участия в чемпионате, Кубке и первенстве России.