Полиция сообщила подробности трагических ДТП в Рязанской области: погибли 4 взрослых и ребенок

Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня примерно в 9 часов утра поступили сообщения о трагическом ДТП у деревни Фролово Шиловского района и о трагической аварии на 220-м километре автодороги М-6 в Михайловском районе. Погибли 5 человек.

В 08.50 поступило сообщение об аварии на автодороге М-6 «Каспий» в районе населенного пункта Печоринские выселки Михайловского района. Столкнулись автомобиль «Great Wall» и грузовик «DAF». На место выехали сотрудники полиции.

Полицейские выяснили, что легковой автомобиль под управлением 32-летнего жителя Московской области двигался со стороны Москвы. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где легковушка столкнулась с грузовиком.

В результате ДТП пассажиры легкового автомобиля – 49-летняя жительница Рязанской области и 8-летний мальчик – погибли на месте.

В 9.00 поступило сообщение о ДТП в Шиловском районе на 265-м километре автодороги М-5. Там столкнулись автомобили «ВАЗ-2107» и «Форд». Инспекторы ДПС ГИБДД выяснили, что автомобиль «ВАЗ-2107» под управлением 60-летнего рязанца двигался со стороны Рязани. По предварительной информации, водитель «Жигулей» не справился с управлением и автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Форд» под управлением 45-летнего жителя Республики Мордовия.

В результате аварии водитель и два пассажира «Жигулей» – 55-летний рязанец и мужчина, личность которого на данный момент устанавливается – погибли. Водитель «Форда» госпитализирован.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествий уточняются.