В Рязани завершился международный турнир по теннису «Кубок Кремля»

В Академии тенниса им. Н.Н.Озерова в Рязани состоялось закрытие международного турнира среди юношей и девушек до 15 лет «Кубок Кремля». В решающих матчах «Кубка Кремля» приняли участие спортсмены из России, Франции, Канады. В финале женского парного турнира обе пары представляли Россию. Победу одержали Ксения Алешина и Владислава Петровская, второе место у Екатерины Кузнецовой и Дианы Шнайдер. В одиночном разряде победа досталась Оксане Селехметевой из Москвы. У соперницы Анны Чеканской – серебро. В парном разряде победу одержали россияне Роберт Корелов и Игорь Кудряшов. Они обыграли Алекса Сян Лу и Максима Сант-Хилари из Канады. Одиночный разряд у юношей стал зарубежным – француз Макс Вестфал взял верх над канадцем Максимом Сант-Хилари.

Награды, кубки ручной работы от мастеров скопинской керамики, победители и призеры турнира получили из рук гостей – губернатора Рязанской области Олега Ковалёва, вице-президента федерации тенниса РФ Владимира Лазарева, министра молодёжной политики, физической культуры и спорта региона Татьяны Пыжонковой. Глава региона поздравил спортсменов с завершением соревнований и предложил руководству федерации тенниса России проводить в Рязани не только юношеские, но и взрослые турниры.