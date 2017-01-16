В Рязанской области будет оборудовано 43 места для Крещенских купаний

Областная общественно-политическая газета
18:22 МСК
Понедельник
16 января 2017 года
№5 (5292)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Рязанский «Элекс-Фаворит» сыграет в матчах второго круга Первенства России по мини-футболу среди команд конференции «Запад» Высшей лиги В Рязани задержали подозреваемого в торговле наркотиками В Рязанской области, на родине двукратного олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Василия Алексеева, установлен памятный знак в честь легендарного земляка В Рязанской области прошла гонка лучших лыжников региона За выходные в Рязанской области пресекли 17 фактов незаконной торговли алкогольной продукцией Преподаватель Рязанского университета имени Есенина победила в литературном конкурсе журнала «Смена» Жители ряда домов Рязани временно останутся без холодной водыВ прошлом году музей истории Академии ФСИН России посетили свыше 500 рязанских школьников Рязанская нефтеперерабатывающая компания стала «Лидером природоохранной деятельности в России» в 2016 году В Рязанской области в этом году на развитие семейных животноводческих ферм запланировано потратить 12,6 миллиона рублей Экс-вокалист группы «Мозаика» Юрий Малистов даст концерт в Рязани В Рязанской филармонии открылась интерактивная площадка хора имени Е.Г. Попова За неделю пожарные в Рязанской области спасли из огня 9 человек 45 лет назад в Рязанской области началась системная работа по повышению плодородия почвВ Рязанской области откроется выставка, посвященная жизни родителей поэта Сергея ЕсенинаРязанская теннисистка выиграла Международный турнир Спортсменка из Рязанской области Наталья Матвеева завоевала две золотые медали V этапа Кубка мира по лыжным гонкамВ Рязани организуют вывоз и переработку новогодних хвойных деревьевРаботники прокуратуры Рязанской области получили награды в честь профессионального праздника В Рязанской области разыскивают очевидцев ДТП, в котором погибли двое детейХоккейный клуб «Рязань» проиграл в очередном матче чемпионата ВХЛ В одном из поселков Рязани два дня подряд будут отключать электроэнергию В Рязанской области объявлено метеопредупреждение Ночью с улиц Рязани вывезли более 4 400 кубометров снега Рязанцам представят выставку картин о счастье
Главная страница / Новости Рязани и области
16.01.2017
Просмотров: 131
Общество
Версия для печати

В Рязанской области будет оборудовано 43 места для Крещенских купаний

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в Крещение у жителей региона будет возможность совершить омовение в специально оборудованных купелях. По данным, поступившим в ведомство, на водоемах региона будет оборудовано 43 места для Крещенских купаний. На водных объектах в ночь с 18 на 19 января в местах проведения крещенских омовений будут дежурить сотрудники МЧС России, в том числе инспекторы ГИМС, сотрудники аварийно-спасательной службы, поисково-спасательной службы на воде, подразделений пожарной охраны, а также врачи и сотрудники полиции. Всего будет задействовано более 250 человек, привлечено более 90 единиц техники.

Уточненный список мест купания на Крещение Господне:

1. Александро-Невский район, районный поселок Александро-Невский село Нижний Якимец, купель;

2. Александро-Невский район, село Крещено Гаи, купель;

3. Ермишинский район, деревня Мердушь, Мердушинский пруд;

4. Клепиковский район, деревня Калдево, река Пра;

5. Пронский район, город Новомичуринск, Новомичуринское водохранилище.

6. Пронский район, районный поселок Пронск, купель на «Святом источнике»

7. Пронский район, село Тырново, пруд Радбиж;

8. Город Рязань, озеро Ореховое;

9. Рязанский район, село Дядьково, Дядьковский затон;

10. Рязанский район, пруд в поселке Кедровый Рожок;

11. Рязанский район, село Дубровичи, озеро Велье;

12. Рязанский район, село Вышгород, озеро Отока

13. Рязанский район, село Заборье, река Старица;

14. Рязанский район, село Агро-Пустынь, река Старица;

15. Рязанский район, поселок Варские, карьер;

16. Ряжский район, город Ряжск, река Хупта;

17. Спасский район, город Спасск-Рязанский, река Ока, Спасский затон;

18. Спасский район, село Старая Рязань, река Ока;

19. Спасский район, село Лакаш, озеро Лакаш;

20. Спасский район, село Кирицы, река Кирицы;

21. Шиловский район, деревня Сановка, озеро Святое;

22. Сараевский район, село Витуша, улица Панферовка, родник;

23. Сараевский район, село Телятники, улица Погореловка, родник;

24. Сараевский район, село Меньшие Можары, река Пара;

25. Сараевский район, село Новобокино, река Бока рядом с Романовым родником;

26. Сараевский район, рабочий поселок Сараи, улица Набережная, река Верда;

27. Старожиловский район, деревня Волховские выселки, местный пруд, купель;

28. Старожиловский район, деревня Хламово, река Тысья, купель;

29. Старожиловский район, село Истье, река Набережная;

30. Старожиловский район, деревня Ершово, улица Колхозная, родник; деревня Шелковая, улица Содовая, родник;

31. Старожиловский район, деревня Панинская слобода, купель;

32. Старожиловский район, село Киселево, пруд;

33. Старожиловский район, рабочий поселок Старожилово, улица Школьная в направлении села Вороново, пруд;

34. Старожиловский район, рабочий поселок Старожилово, улица Конезаводская;

35. Михайловский район, город Михайлов, река Проня;

36. Михайловский район, поселок Октябрьский, река Проня;

37. Михайловский район, село Красное, пруд;

38. Михайловский район, поселок Королевка, пруд;

39. Михайловский район, село Прудская, река Проня;

40. Михайловский район, село Щетиновка, река Проня;

41. Касимовский район, База отдыха «Касимовские зори», река Ока;

42. Касимовский район, деревня Верхняя Козлань, родник Паника;

43. Ухоловский район, улица Слободы, Купель на территории «Прощеного колодца».

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
18:04
В Рязанской области прошла гонка лучших лыжников региона
17:56
В Рязани организуют вывоз и переработку новогодних хвойных деревьев
17:20
Рязанцам представят выставку картин о счастье
16:18
В Рязанской области в этом году на развитие семейных животноводческих ферм запланировано потратить 12,6 миллиона рублей
16:08
Работники прокуратуры Рязанской области получили награды в честь профессионального праздника
15:59
В Рязанской области объявлено метеопредупреждение
15:47
В одном из поселков Рязани два дня подряд будут отключать электроэнергию
15:47
Жители ряда домов Рязани временно останутся без холодной воды
15:45
В Рязанской филармонии открылась интерактивная площадка хора имени Е.Г. Попова
15:35
Ночью с улиц Рязани вывезли более 4 400 кубометров снега
15:34
За неделю пожарные в Рязанской области спасли из огня 9 человек
15:09
Рязанская нефтеперерабатывающая компания стала «Лидером природоохранной деятельности в России» в 2016 году
14:54
В прошлом году музей истории Академии ФСИН России посетили свыше 500 рязанских школьников
14:08
Преподаватель Рязанского университета имени Есенина победила в литературном конкурсе журнала «Смена»
14:06
Экс-вокалист группы «Мозаика» Юрий Малистов даст концерт в Рязани
13:47
За выходные в Рязанской области пресекли 17 фактов незаконной торговли алкогольной продукцией
13:46
В Рязани задержали подозреваемого в торговле наркотиками
13:41
В Рязанской области разыскивают очевидцев ДТП, в котором погибли двое детей
13:20
45 лет назад в Рязанской области началась системная работа по повышению плодородия почв
12:47
В Рязанской области, на родине двукратного олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Василия Алексеева, установлен памятный знак в честь легендарного земляка
12:46
Рязанский «Элекс-Фаворит» сыграет в матчах второго круга Первенства России по мини-футболу среди команд конференции «Запад» Высшей лиги
12:30
Хоккейный клуб «Рязань» проиграл в очередном матче чемпионата ВХЛ
12:25
Рязанская теннисистка выиграла Международный турнир
11:59
Спортсменка из Рязанской области Наталья Матвеева завоевала две золотые медали V этапа Кубка мира по лыжным гонкам
11:55
В Рязанской области откроется выставка, посвященная жизни родителей поэта Сергея Есенина
11:46
Федерация стрельбы из лука и арбалета Рязанской области назвала лучшего спортивного журналиста 2016 года
11:43
В Рязанской области будет оборудовано 43 места для Крещенских купаний
11:40
В Рязани завершился международный турнир по теннису «Кубок Кремля»
11:35
Полиция сообщила подробности трагических ДТП в Рязанской области: погибли 4 взрослых и ребенок
11:32
Рязанские лучники провели первый этап отбора на главные старты года
11:31
Об истории Солотчи рязанцам расскажут на лекциях
11:11
Рязанские вожатые провели зимнюю «битву за трон»
10:52
Более 10 тонн мяса и мясной продукции реализовали на ярмарках выходного дня в Рязани
10:36
Два человека погибли в столкновении «Хонды» и «Рено» в Рязанской области
10:32
В Рязани выбрали «Лучшее новогоднее общежитие» для студентов-медиков
10:21
За пятницу и выходные в Рязанской области произошло 168 ДТП
10:18
Грузовик и легковушка столкнулись на трассе в Рязанской области
10:16
За выходные в Рязанской области зафиксировали 48 преступлений и происшествий
№ 5 (5292) от
13 января 2017
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Отличники
«Рязанские ведомости» вошли в «Золотой фонд прессы – 2017»
Январские «журавли»
В преддверии Дня печати вручены награды победителям и призерам XIII творческого конкурса журналистов «Хрустальный журавль»
Под знаком юбилея ДОСААФ
Комиссия по патриотическому воспитанию населения Рязанской области провела первое в новом году заседание
13 января – День российской печати
Объективно, взвешенно, оперативно
О сегодняшнем и завтрашнем дне средств массовой информации шел разговор за «круглым столом»
О журналистике и профессиональном долге
12 января состоялась встреча губернатора Рязанской области Олега Ковалева и руководителя газеты «Московский комсомолец», председателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева
Неделя глазами экспертов
Чтобы помнили
Имена более 200 журналистов включены в новую книгу
Зимние сказки Веры Инюткиной
Вопрос – ответ
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru