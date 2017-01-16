В Рязанской области будет оборудовано 43 места для Крещенских купаний

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в Крещение у жителей региона будет возможность совершить омовение в специально оборудованных купелях. По данным, поступившим в ведомство, на водоемах региона будет оборудовано 43 места для Крещенских купаний. На водных объектах в ночь с 18 на 19 января в местах проведения крещенских омовений будут дежурить сотрудники МЧС России, в том числе инспекторы ГИМС, сотрудники аварийно-спасательной службы, поисково-спасательной службы на воде, подразделений пожарной охраны, а также врачи и сотрудники полиции. Всего будет задействовано более 250 человек, привлечено более 90 единиц техники.

Уточненный список мест купания на Крещение Господне:

1. Александро-Невский район, районный поселок Александро-Невский село Нижний Якимец, купель;

2. Александро-Невский район, село Крещено Гаи, купель;

3. Ермишинский район, деревня Мердушь, Мердушинский пруд;

4. Клепиковский район, деревня Калдево, река Пра;

5. Пронский район, город Новомичуринск, Новомичуринское водохранилище.

6. Пронский район, районный поселок Пронск, купель на «Святом источнике»

7. Пронский район, село Тырново, пруд Радбиж;

8. Город Рязань, озеро Ореховое;

9. Рязанский район, село Дядьково, Дядьковский затон;

10. Рязанский район, пруд в поселке Кедровый Рожок;

11. Рязанский район, село Дубровичи, озеро Велье;

12. Рязанский район, село Вышгород, озеро Отока

13. Рязанский район, село Заборье, река Старица;

14. Рязанский район, село Агро-Пустынь, река Старица;

15. Рязанский район, поселок Варские, карьер;

16. Ряжский район, город Ряжск, река Хупта;

17. Спасский район, город Спасск-Рязанский, река Ока, Спасский затон;

18. Спасский район, село Старая Рязань, река Ока;

19. Спасский район, село Лакаш, озеро Лакаш;

20. Спасский район, село Кирицы, река Кирицы;

21. Шиловский район, деревня Сановка, озеро Святое;

22. Сараевский район, село Витуша, улица Панферовка, родник;

23. Сараевский район, село Телятники, улица Погореловка, родник;

24. Сараевский район, село Меньшие Можары, река Пара;

25. Сараевский район, село Новобокино, река Бока рядом с Романовым родником;

26. Сараевский район, рабочий поселок Сараи, улица Набережная, река Верда;

27. Старожиловский район, деревня Волховские выселки, местный пруд, купель;

28. Старожиловский район, деревня Хламово, река Тысья, купель;

29. Старожиловский район, село Истье, река Набережная;

30. Старожиловский район, деревня Ершово, улица Колхозная, родник; деревня Шелковая, улица Содовая, родник;

31. Старожиловский район, деревня Панинская слобода, купель;

32. Старожиловский район, село Киселево, пруд;

33. Старожиловский район, рабочий поселок Старожилово, улица Школьная в направлении села Вороново, пруд;

34. Старожиловский район, рабочий поселок Старожилово, улица Конезаводская;

35. Михайловский район, город Михайлов, река Проня;

36. Михайловский район, поселок Октябрьский, река Проня;

37. Михайловский район, село Красное, пруд;

38. Михайловский район, поселок Королевка, пруд;

39. Михайловский район, село Прудская, река Проня;

40. Михайловский район, село Щетиновка, река Проня;

41. Касимовский район, База отдыха «Касимовские зори», река Ока;

42. Касимовский район, деревня Верхняя Козлань, родник Паника;

43. Ухоловский район, улица Слободы, Купель на территории «Прощеного колодца».