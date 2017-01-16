В Рязанской области будет оборудовано 43 места для Крещенских купаний
Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в Крещение у жителей региона будет возможность совершить омовение в специально оборудованных купелях. По данным, поступившим в ведомство, на водоемах региона будет оборудовано 43 места для Крещенских купаний. На водных объектах в ночь с 18 на 19 января в местах проведения крещенских омовений будут дежурить сотрудники МЧС России, в том числе инспекторы ГИМС, сотрудники аварийно-спасательной службы, поисково-спасательной службы на воде, подразделений пожарной охраны, а также врачи и сотрудники полиции. Всего будет задействовано более 250 человек, привлечено более 90 единиц техники.
Уточненный список мест купания на Крещение Господне:
1. Александро-Невский район, районный поселок Александро-Невский село Нижний Якимец, купель;
2. Александро-Невский район, село Крещено Гаи, купель;
3. Ермишинский район, деревня Мердушь, Мердушинский пруд;
4. Клепиковский район, деревня Калдево, река Пра;
5. Пронский район, город Новомичуринск, Новомичуринское водохранилище.
6. Пронский район, районный поселок Пронск, купель на «Святом источнике»
7. Пронский район, село Тырново, пруд Радбиж;
8. Город Рязань, озеро Ореховое;
9. Рязанский район, село Дядьково, Дядьковский затон;
10. Рязанский район, пруд в поселке Кедровый Рожок;
11. Рязанский район, село Дубровичи, озеро Велье;
12. Рязанский район, село Вышгород, озеро Отока
13. Рязанский район, село Заборье, река Старица;
14. Рязанский район, село Агро-Пустынь, река Старица;
15. Рязанский район, поселок Варские, карьер;
16. Ряжский район, город Ряжск, река Хупта;
17. Спасский район, город Спасск-Рязанский, река Ока, Спасский затон;
18. Спасский район, село Старая Рязань, река Ока;
19. Спасский район, село Лакаш, озеро Лакаш;
20. Спасский район, село Кирицы, река Кирицы;
21. Шиловский район, деревня Сановка, озеро Святое;
22. Сараевский район, село Витуша, улица Панферовка, родник;
23. Сараевский район, село Телятники, улица Погореловка, родник;
24. Сараевский район, село Меньшие Можары, река Пара;
25. Сараевский район, село Новобокино, река Бока рядом с Романовым родником;
26. Сараевский район, рабочий поселок Сараи, улица Набережная, река Верда;
27. Старожиловский район, деревня Волховские выселки, местный пруд, купель;
28. Старожиловский район, деревня Хламово, река Тысья, купель;
29. Старожиловский район, село Истье, река Набережная;
30. Старожиловский район, деревня Ершово, улица Колхозная, родник; деревня Шелковая, улица Содовая, родник;
31. Старожиловский район, деревня Панинская слобода, купель;
32. Старожиловский район, село Киселево, пруд;
33. Старожиловский район, рабочий поселок Старожилово, улица Школьная в направлении села Вороново, пруд;
34. Старожиловский район, рабочий поселок Старожилово, улица Конезаводская;
35. Михайловский район, город Михайлов, река Проня;
36. Михайловский район, поселок Октябрьский, река Проня;
37. Михайловский район, село Красное, пруд;
38. Михайловский район, поселок Королевка, пруд;
39. Михайловский район, село Прудская, река Проня;
40. Михайловский район, село Щетиновка, река Проня;
41. Касимовский район, База отдыха «Касимовские зори», река Ока;
42. Касимовский район, деревня Верхняя Козлань, родник Паника;
43. Ухоловский район, улица Слободы, Купель на территории «Прощеного колодца».
13 января 2017