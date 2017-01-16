Федерация стрельбы из лука и арбалета Рязанской области назвала лучшего спортивного журналиста 2016 года

С 2010 года федерация стрельбы из лука и арбалета Рязанской области проводит свой внутренний конкурс на звание «Лучший спортивный журналист года». Победитель определяется путем мониторинга материалов о деятельности федерации и развитии вида спорта, опубликованных и вышедших в эфир в средствах массовой информации региона в течение года.

Обладателями этой премии в разные годы становились спортивные журналисты Елена Куракина, Владимир Воронов и Александр Кащеев. Лучшим спортивным журналистом 2016 года стал ведущий корреспондент газеты «Рязанские ведомости», автор тематической полосы «Физкультура и спорт» Вячеслав Астафьев.