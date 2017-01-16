В Рязанской области откроется выставка, посвященная жизни родителей поэта Сергея Есенина
На выставке представлены исторические документы и кинохроника, фотографии из Рязанского областного архива и фондов музея-заповедника С.А. Есенина, отражающие разные этапы жизни семей Есениных и Титовых, личные вещи Татьяны Федоровны и Александра Никитича. Особое внимание уделено мемориальным предметам из дома родителей поэта. В экспозицию вошли также живописные работы ряда известных рязанских художников.
Выставка будет работать до 1 марта, сообщается на сайте регионального правительства.
13 января 2017