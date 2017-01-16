Спортсменка из Рязанской области Наталья Матвеева завоевала две золотые медали V этапа Кубка мира по лыжным гонкам

Соревнования проходили в минувшие выходные в Италии. По итогам состязаний мастер спорта России международного класса Наталья Матвеева, выступающая параллельно за Рязанскую область и Москву, одержала победу в индивидуальном спринте свободным стилем на дистанции 1,3 км. Кроме того, Наталья Матвеева выиграла командный спринт свободным стилем на дистанции 7,8 км.

Наталья Матвеева тренируется в Рязанской области на базе регионального Центра спортивной подготовки под руководством тренера Сергея Пирогова, информирует сайт регионального правительства.