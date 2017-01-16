Рязанская теннисистка выиграла Международный турнир

Представительница Академии тенниса имени Н.Н. Озерова Александра Кулик приняла участие в Международном турнире по теннису среди юниоров и юниорок престижной мировой серии ITF, который проходил в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из 35 стран мира.

По итогам соревнований в женском одиночном разряде рязанка в финальном матче выиграла у Милен Халемаи из Франции со счетом 6:4, 7:6 (7:5). В парном разряде Александра Кулик совместно с Софьей Плотниковой (Россия) завоевала «бронзу», уступив соперницам из Франции 3:6, 1:6. Тренируется спортсменка под руководством Елены Юрьевны Брюховец, сообщает сайт министерства молодежной политики, физкультуры и спорта региона.