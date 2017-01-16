Областная общественно-политическая газета
18:23 МСК
Понедельник
16 января 2017 года
№5 (5292)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Рязанская нефтеперерабатывающая компания стала «Лидером природоохранной деятельности в России» в 2016 году Спортсменка из Рязанской области Наталья Матвеева завоевала две золотые медали V этапа Кубка мира по лыжным гонкамЖители ряда домов Рязани временно останутся без холодной водыРаботники прокуратуры Рязанской области получили награды в честь профессионального праздника Хоккейный клуб «Рязань» проиграл в очередном матче чемпионата ВХЛ В Рязанской области разыскивают очевидцев ДТП, в котором погибли двое детейРязанская теннисистка выиграла Международный турнир Рязанцам представят выставку картин о счастье Ночью с улиц Рязани вывезли более 4 400 кубометров снега Рязанский «Элекс-Фаворит» сыграет в матчах второго круга Первенства России по мини-футболу среди команд конференции «Запад» Высшей лиги В Рязани задержали подозреваемого в торговле наркотиками За выходные в Рязанской области пресекли 17 фактов незаконной торговли алкогольной продукцией За неделю пожарные в Рязанской области спасли из огня 9 человек Преподаватель Рязанского университета имени Есенина победила в литературном конкурсе журнала «Смена» В одном из поселков Рязани два дня подряд будут отключать электроэнергию В Рязани организуют вывоз и переработку новогодних хвойных деревьевВ Рязанской филармонии открылась интерактивная площадка хора имени Е.Г. Попова В Рязанской области откроется выставка, посвященная жизни родителей поэта Сергея ЕсенинаВ Рязанской области, на родине двукратного олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Василия Алексеева, установлен памятный знак в честь легендарного земляка В Рязанской области в этом году на развитие семейных животноводческих ферм запланировано потратить 12,6 миллиона рублей В прошлом году музей истории Академии ФСИН России посетили свыше 500 рязанских школьников 45 лет назад в Рязанской области началась системная работа по повышению плодородия почвЭкс-вокалист группы «Мозаика» Юрий Малистов даст концерт в Рязани В Рязанской области прошла гонка лучших лыжников региона В Рязанской области объявлено метеопредупреждение
Главная страница / Новости Рязани и области
16.01.2017
Просмотров: 89
Спорт
Версия для печати

Рязанский «Элекс-Фаворит» сыграет в матчах второго круга Первенства России по мини-футболу среди команд конференции «Запад» Высшей лиги

В минувшую субботу стартовал второй круг Первенства России по мини-футболу среди команд конференции «Запад» Высшей лиги. Прошло шесть матчей. «Элекс-Фаворит» этот тур пропускал из-за нечетного числа участников турнира.

В субботних матчах поражения потерпели оба лидера первенства. Сначала в ДС «Квант» в Троицке дублерам столичной «Дины» проиграл «Спартак» – 5:6, затем «Алмаз-АЛРОСА» обыграл смоленский «Автодор» – 4:1. Еще одна команда из лидирующей группы – «Политех» из Санкт-Петербурга – обыграла казанский «Ядран» – 10:4. «Волга-Саратов» на своей площадке разобралась с астраханским «Хазаром» – 4:1, а «ЛГТУ-Липецк» предсказуемо обыграл в гостях столичную «Крепость» – 15:2.

Игры 15-го тура пройдут в субботу, 21 января, сообщается на сайте министерства молодежной политики, физкультуры и спорта региона. «Элекс-Фаворит» будет принимать на своей площадке «Хазар». Начало встречи на «Арене-Атрон» в 15.00.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
18:04
В Рязанской области прошла гонка лучших лыжников региона
17:56
В Рязани организуют вывоз и переработку новогодних хвойных деревьев
17:20
Рязанцам представят выставку картин о счастье
16:18
В Рязанской области в этом году на развитие семейных животноводческих ферм запланировано потратить 12,6 миллиона рублей
16:08
Работники прокуратуры Рязанской области получили награды в честь профессионального праздника
15:59
В Рязанской области объявлено метеопредупреждение
15:47
В одном из поселков Рязани два дня подряд будут отключать электроэнергию
15:47
Жители ряда домов Рязани временно останутся без холодной воды
15:45
В Рязанской филармонии открылась интерактивная площадка хора имени Е.Г. Попова
15:35
Ночью с улиц Рязани вывезли более 4 400 кубометров снега
15:34
За неделю пожарные в Рязанской области спасли из огня 9 человек
15:09
Рязанская нефтеперерабатывающая компания стала «Лидером природоохранной деятельности в России» в 2016 году
14:54
В прошлом году музей истории Академии ФСИН России посетили свыше 500 рязанских школьников
14:08
Преподаватель Рязанского университета имени Есенина победила в литературном конкурсе журнала «Смена»
14:06
Экс-вокалист группы «Мозаика» Юрий Малистов даст концерт в Рязани
13:47
За выходные в Рязанской области пресекли 17 фактов незаконной торговли алкогольной продукцией
13:46
В Рязани задержали подозреваемого в торговле наркотиками
13:41
В Рязанской области разыскивают очевидцев ДТП, в котором погибли двое детей
13:20
45 лет назад в Рязанской области началась системная работа по повышению плодородия почв
12:47
В Рязанской области, на родине двукратного олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Василия Алексеева, установлен памятный знак в честь легендарного земляка
12:46
Рязанский «Элекс-Фаворит» сыграет в матчах второго круга Первенства России по мини-футболу среди команд конференции «Запад» Высшей лиги
12:30
Хоккейный клуб «Рязань» проиграл в очередном матче чемпионата ВХЛ
12:25
Рязанская теннисистка выиграла Международный турнир
11:59
Спортсменка из Рязанской области Наталья Матвеева завоевала две золотые медали V этапа Кубка мира по лыжным гонкам
11:55
В Рязанской области откроется выставка, посвященная жизни родителей поэта Сергея Есенина
11:46
Федерация стрельбы из лука и арбалета Рязанской области назвала лучшего спортивного журналиста 2016 года
11:43
В Рязанской области будет оборудовано 43 места для Крещенских купаний
11:40
В Рязани завершился международный турнир по теннису «Кубок Кремля»
11:35
Полиция сообщила подробности трагических ДТП в Рязанской области: погибли 4 взрослых и ребенок
11:32
Рязанские лучники провели первый этап отбора на главные старты года
11:31
Об истории Солотчи рязанцам расскажут на лекциях
11:11
Рязанские вожатые провели зимнюю «битву за трон»
10:52
Более 10 тонн мяса и мясной продукции реализовали на ярмарках выходного дня в Рязани
10:36
Два человека погибли в столкновении «Хонды» и «Рено» в Рязанской области
10:32
В Рязани выбрали «Лучшее новогоднее общежитие» для студентов-медиков
10:21
За пятницу и выходные в Рязанской области произошло 168 ДТП
10:18
Грузовик и легковушка столкнулись на трассе в Рязанской области
10:16
За выходные в Рязанской области зафиксировали 48 преступлений и происшествий
№ 5 (5292) от
13 января 2017
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Отличники
«Рязанские ведомости» вошли в «Золотой фонд прессы – 2017»
Январские «журавли»
В преддверии Дня печати вручены награды победителям и призерам XIII творческого конкурса журналистов «Хрустальный журавль»
Под знаком юбилея ДОСААФ
Комиссия по патриотическому воспитанию населения Рязанской области провела первое в новом году заседание
13 января – День российской печати
Объективно, взвешенно, оперативно
О сегодняшнем и завтрашнем дне средств массовой информации шел разговор за «круглым столом»
О журналистике и профессиональном долге
12 января состоялась встреча губернатора Рязанской области Олега Ковалева и руководителя газеты «Московский комсомолец», председателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева
Неделя глазами экспертов
Чтобы помнили
Имена более 200 журналистов включены в новую книгу
Зимние сказки Веры Инюткиной
Вопрос – ответ
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru