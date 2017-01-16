В Рязанской области, на родине двукратного олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Василия Алексеева, установлен памятный знак в честь легендарного земляка

В торжестве, состоявшемся в Милославском, на малой родине заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера Советского Союза Василия Алексеева, приняли участие вице-губернатор области Сергей Филимонов, депутат Государственной Думы РФ Елена Митина, депутат областной Думы Олег Мокроусов, глава администрации Милославского района Сергей Бердников, делегация из Ростовской области, родственники великого атлета. Памятный камень установлен в центре Милославского, на территории Алексеевского парка, возведение которого уже началось.

В программе пребывания делегации из города Шахты в нашей области было посещение музея еще одного легендарного земляка – Петра Петровича Семенова Тян-Шанского. Этот мемориальный музей был открыт в деревне Гремячка, в старинной дворянской усадьбе, где знаменитый географ прожил более 50 лет, стал местом паломничества туристов. Еще одним пунктом туристического маршрута по Рязанщине скоро станет Милославское, где в ближайшее время на территории парка будет возведен физкультурно-спортивный комплекс имени Василия Алексеева, в котором разместятся экспонаты музея памяти великого штангиста.

После открытия памятного камня были проведены традиционные зимние спортивные игры «Алексеевские забавы», победителями которых стали хозяева – физкультурники команды отдела полиции Милославского района. Вечером в местном Дворце культуры состоялась встреча жителей районного центра с дорогими гостями. На многочисленные вопросы собравшихся отвечали вдова Василия Алексеева Олимпиада Ивановна, сын Дмитрий и внучка Дарья. Воспоминаниями о встречах с великим спортсменом поделились директор открытого на Центральном спортивном комплексе города Рязани музея Юрий Манакин, ветеран спорта Александр Куликов и лауреат Всероссийского конкурса спортивных журналистов Вячеслав Чирков.