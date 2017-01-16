45 лет назад в Рязанской области началась системная работа по повышению плодородия почв

17 января 1972 года в СССР были созданы десять экспериментальных специализированных сельхозхимических хозяйств, одно из которых – в Старожиловском районе Рязанской области. Это хозяйство действует и развивается до сих пор, в составе ОАО «Рязаньагрохим».

В Рязанской области эксперимент увенчался успехом. Вскоре Старожилово было признано районом сплошной химизации. Результаты эти решили распространить на всю страну. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР организована единая специальная агрохимическая служба. Появилось соответствующее областное объединение, куда и было включено старожиловское подразделение.

– Нам удалось сохранить агропромышленную группу предприятий, которая ведет работу по внедрению современных минеральных удобрений, водорастворимых жидких микродобавок, химических средств защиты растений, а также занимается производственной и научно-практической деятельностью в своей сфере. В нее входит и старожиловский филиал, – отметил генеральный директор ОАО «Рязаньагрохим» Владимир Бродский.

– Не могу не подчеркнуть важнейшую роль головного предприятия в нашей работе, – сказал руководитель старожиловского филиала Александр Ионов. – Работать в системе, под руководством настоящих профессионалов легче и эффективнее, чем одному. Особенно важна поддержка в трудные моменты, в экстремальных ситуациях.

Сейчас в ОАО «Старожиловоагрохим» работают и ветераны, и молодежь. По словам Ионова, многими десятилетиями исчисляется трудовой стаж водителей Николая Субботина, Василия Савина, Николая Дронова, Александра Колгушкина, трактористов Александра Рожнова, Сергея Загородня. Они передают свой опыт сравнительно недавно пришедшим в хозяйство Игорю Лунину, Денису Хромову, Александру Титову, Алексею Семину, другим. Прошел путь от водителя до главного инженера хозяйства и отлично справляется со своими обязанностями Александр Махров. На своем месте главный агроном Вера Черентаева, главный бухгалтер Наталья Лагутова и ее подчиненная Татьяна Комарова, начальник отдела кадров Лариса Загородня, другие специалисты.