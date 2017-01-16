В Рязани задержали подозреваемого в торговле наркотиками

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию поступила информация о том, что в Московском районе Рязани одновременно в нескольких местах появились героиновые «закладки». Сотрудники полиции предположили, что злоумышленники пытаются организовать сеть тайников для незаконного распространения наркотика. Оперативники «вышли» на 39-летнего парня, который ранее несколько раз приезжал в Рязань из соседнего региона. Полицейские предположили, что приезжий мог делать «закладки». Когда злоумышленник вновь приехал в Рязань, его задержали. При личном досмотре у мужчины обнаружили 25 небольших самодельных контейнеров, в которых находился героин. Всего было изъято около 50 граммов наркотика.

В отношении злоумышленника за попытку организации незаконного сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ. Подозреваемый взят под стражу.