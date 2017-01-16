За выходные в Рязанской области пресекли 17 фактов незаконной торговли алкогольной продукцией

Сайт УМВД России по области сообщает, что в выходные из незаконного оборота полицейские изъяли более полутонны спиртного.

В Рязани факты правонарушений зафиксировали в магазинах на улицах Весенней, Зубкова и Вокзальной. Нарушения были выявлены в работе кафе, расположенных на улицах Новикова-Прибоя и Костычева.

В работе двух магазинов в селе Путятино, магазина в поселке Турлатово Рязанского района, в городах Ряжск и Сасово, а также в магазинах в селах Малинищи и Гремяки Пронского района и в селе Агломазово Спасского района стражи порядка также выявили нарушения, связанные с реализацией алкоголя. В Шацке на рынке из своего автомобиля местный житель незаконно торговал спиртным. А в Новомичуринске нарушитель незаконно продавал спиртное на автостоянке.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ч.3 ст.14.16 КоАП РФ, по которой грозит внушительный штраф.

В Шацком районе на 309-м километре автодороге Москва-Челябинск инспекторы ДПС ГИБДД выявили, что 41-летний житель Рязани на автомобиле «ГАЗ-3102» незаконно перевозил (без сопроводительных документов) спиртосодержащую жидкость. Изъято 200 литров алкогольной продукции.

В общей сложности из незаконного оборота было изъято 542 литра спиртного.