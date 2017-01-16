Преподаватель Рязанского университета имени Есенина победила в литературном конкурсе журнала «Смена»

Доктор исторических наук Анна Попова заняла первое место в конкурсе рассказов «Житейские истории», который проводил литературно-публицистический журнал «Смена». Об этом сообщила пресс-служба РГУ имени С. А. Есенина, где Анна Дмитриевна трудится на кафедре философии.

В конкурсе могли принять участие все читатели журнала «Смена». Рассказы должны были быть короткими и повествовать о быте разных людей. Всего жюри рассматривало более двух тысяч работ, и, по словам Анны Дмитриевны, ее победа стала для нее неожиданностью. Отмечается, что за победу автор получает не только право публикации в журнале, но и денежную премию в размере 3999 рублей. Рассказ Анны Поповой «Одесский дворик» опубликован в январском номере «Смены». С изданием можно ознакомиться в читальных залах библиотек или по платной подписке на сайте журнала.

Анна Попова – профессор кафедры философии РГУ имени С. А. Есенина. Докторская диссертация Анны Дмитриевны была посвящена судебным реформам России конца XIX и рубежа XX-XXI веков. Профессор издала более 60 научных публикаций и две монографии, посвященные истории судебной системы России, формированию гражданского общества и другим темам. В свободное время Анна Дмитриевна увлекается фотографией.