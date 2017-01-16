Экс-вокалист группы «Мозаика» Юрий Малистов даст концерт в Рязани

Юрий Малистов вместе с рязанскими музыкантами представит новую программу, основанную на хитах Фрэнка Синатры

Концерт пройдет в среду, 18 января, в рязанском кафе «Фонтан». Это будет тихий, задушевный концерт, который поможет отдохнуть от праздничной суеты.

Важно отметить, что барабанщик и трубач, которые выйдут на сцену вместе с Юрием, играют в Рязанском губернаторском симфоническом оркестре. А само выступление будет проходить в режиме джем-сейшна – это означает, что в ткань знакомых мелодий неизбежно вплетутся ноты импровизаций и драйва.

Обладатель бархатного баритона Юрий Малистов родился в Рязани. Десять лет пел в основанной Вячеславом Малежиком рок-группе «Мозаика», объездив с коллективом пол-Европы. Исполнял арию Иуды в опере «Иисус Христос – суперзвезда», также репертуар Deep Purple и песни, написанные коллективом «Мозаики».

Сейчас Юрий пишет свои песни, а также переводит на русский шедевры мировой эстрады из репертуара Фрэнка Синатры, The Beatles, Элвиса Пресли и других величайших артистов.

На сцену выйдут:

Юрий Малистов – вокал,

Леонид Великовский – фортепиано,

Андрей Синецкий – синтезатор,

Сергей Долгишев – саксофон,

Андрей Моор – барабаны,

Пётр Косицын – труба.

Начало концерта – в 20 часов. Места на концерт можно забронировать на сайте кафе или по телефону 96-36-04 (с 12 до 22 часов). Возрастная категория 0+.