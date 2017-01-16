В прошлом году музей истории Академии ФСИН России посетили свыше 500 рязанских школьников

Экскурсии для учащихся были организованы курсантами в рамках проекта Академии ФСИН России «Патриотизм со школьной скамьи». В них приняли участие школьники, кадеты и дети, оставшиеся без попечения родителей, из 15 образовательных организаций Рязани и области.

Музей истории уголовно-исполнительной системы и Академии ФСИН России был открыт 6 ноября 2014 года в рамках празднования 80-летия вуза. В настоящее время он включает 11 залов, которые в хронологической последовательности знакомят с развитием уголовно-исполнительной системы в нашей стране. Центральным объектом музейного пространства является история академии – старейшего учебного заведения, занятого подготовкой начальствующего состава для мест лишения свободы. Музейная коллекция, насчитывающая свыше 700 экспонатов, постоянно пополняется. В 2016 году новые предметы были переданы начальником УФСИН России по Оренбургской области Владимиром Андреевым. Все они найдены в результате поисковой работы сотрудников регионального управления.

Музей не ограничивается только одним зданием. На территории вуза открыта Аллея Российской славы, где расположены 10 памятников-бюстов выдающихся людей, прославивших Россию: Петра I, Александра Суворова, Георгия Жукова, Александра Невского и других. В 2016 году состоялось открытие бюста единственному выпускнику Ахмеду Котиеву, удостоенному высокого звания Героя Российской Федерации (посмертно). Это событие положило начало созданию музейной экспозиции, посвященной выпускникам, погибшим при исполнении служебного долга, которая стала называться «Зал боевой славы».

С докладом о реализации проекта «Патриотизм со школьной скамьи» выступил председатель военно-патриотического клуба «Поиск» академии Виктор Луканин на заседании областной комиссии по патриотическому воспитанию населения. Также он сообщил, что в рамках проекта курсантами были проведены уроки мужества для учащихся в школах и загородных оздоровительных лагерях.

Проект занял 3 место в областном конкурсе социально значимых проектов и программ для молодежи Рязанской области в 2016 году.