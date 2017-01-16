Рязанская нефтеперерабатывающая компания стала «Лидером природоохранной деятельности в России» в 2016 году

Рязанская НПК, дочернее общество НК «Роснефть», ежегодно реализует масштабную программу по охране окружающей среды, в которую входят крупные экологические проекты. В частности, ведется масштабная реконструкция очистных сооружений. Кроме того, предприятие использует в своей деятельности современные природоохранные и энергосберегающие технологии, отвечающие лучшим мировым практикам.

Во всероссийском конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в России – 2016» Рязанская НПК участвовала впервые. За звание лучшего боролись свыше 30 государственных, научных, учебных, общественных и хозяйствующих организаций из 20 регионов РФ.

В результате РНПК была отмечена почетным дипломом за эффективную природоохранную деятельность, и предприятие внесли в реестр победителей всероссийского конкурса.