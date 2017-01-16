В Рязанской филармонии открылась интерактивная площадка хора имени Е.Г. Попова

«Рязанские хоромы» стали музеем истории и современности Государственного академического Рязанского русского народного хора имени Е.Г. Попова. Гости смогут «проживать» жизнь артистов на этой площадке: водить с ними хороводы, репетировать песни и танцы, а также учиться играть на народных инструментах. Артисты покажут посетителям экспонаты, связанные со становлением хора, в том числе народные костюмы.

По словам директора филармонии Галины Соколовой, площадка «Рязанские хоромы» будет дополнять собой программы хора, а также знакомить юных и взрослых гостей с историей и культурой родного края. Планируется, что «Хоромы» станут и туристическим объектом, удобным для гостей города благодаря географическому расположению. Экскурсионные группы «Рязанские хоромы» начнут принимать к Масленице.

Фото пресс-службы Рязанской филармонии