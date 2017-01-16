Областная общественно-политическая газета
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16.01.2017
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Жители ряда домов Рязани временно останутся без холодной воды

Завтра с 9.00 до 17.00 в связи с ремонтными работами на водопроводе будет отключена подача холодной воды по ряду адресов в Рязани, сообщает об этом сайт администрации города.

Отключение произойдет в домах по следующим адресам:

- ул. Бирюзова, д. 4, д. 5, д. 5 корп. 1, д. 5 корп. 2, д. 6 корп. 1, д. 6 корп. 2, д. 6а (д/сад №3), д. 7 корп. 1, д. 7крп. 2, д. 8 корп. 1, д. 8а (д/сад №16);

- ул. Станкозаводская, д. 25 корп.1;

- ул. Первомайский проспект, д. 58 корп. 1, д. 60 корп. 1, д. 62, д. 60а, д. 62 корп. 1, д. 62 корп. 2, д. 64, д. 64 корп. 3, д. 64 корп. 1, д. 66 корп. 1, д. 66 корп. 2;

- ул. 2-ой Школьный пер., д. 1.

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