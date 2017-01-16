В Рязанской области в этом году на развитие семейных животноводческих ферм запланировано потратить 12,6 миллиона рублей
Гранты на развитие семейных животноводческих ферм выделяются на конкурсной основе фермерским хозяйствам, в число членов которых входят не менее двух близких родственников. На момент участия в конкурсе хозяйство должно быть зарегистрировано не менее 1 года. Грант предоставляется в сумме не более 60% затрат на развитие семейной животноводческой фермы, собственные средства участника должны составлять не менее 40% затрат. При этом на реализацию проекта фермерам отводится 2 года с момента получения средств государственной поддержки. Гранты могут быть израсходованы на разработку проектно-сметной документации, строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм и производственных объектов по переработке продукции животноводства, на приобретение и монтаж соответствующего оборудования, закупку сельскохозяйственных животных.
Более подробно с порядком предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм можно ознакомиться в разделе http://www.ryazagro.ru/activities/semeynye-fermy/.
Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
13 января 2017