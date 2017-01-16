В Рязанской области в этом году на развитие семейных животноводческих ферм запланировано потратить 12,6 миллиона рублей

В настоящее время на федеральном уровне рассматривается вопрос об увеличении максимального размера гранта до 30 миллионов рублей на развитие молочного скотоводства

Гранты на развитие семейных животноводческих ферм выделяются на конкурсной основе фермерским хозяйствам, в число членов которых входят не менее двух близких родственников. На момент участия в конкурсе хозяйство должно быть зарегистрировано не менее 1 года. Грант предоставляется в сумме не более 60% затрат на развитие семейной животноводческой фермы, собственные средства участника должны составлять не менее 40% затрат. При этом на реализацию проекта фермерам отводится 2 года с момента получения средств государственной поддержки. Гранты могут быть израсходованы на разработку проектно-сметной документации, строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм и производственных объектов по переработке продукции животноводства, на приобретение и монтаж соответствующего оборудования, закупку сельскохозяйственных животных.

Более подробно с порядком предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм можно ознакомиться в разделе http://www.ryazagro.ru/activities/semeynye-fermy/.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области