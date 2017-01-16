Рязанцам представят выставку картин о счастье

Экспозиция «Да здравствует жизнь!» будет работать в музее истории молодежного движения в рамках всероссийского проекта. Автор работ, художница Евгения Гапчинская, известна как «Поставщик счастья №1», и ее картины призывают радоваться каждому мгновению.

На выставке в музее будут представлены 50 живописных работ Гапчинской. Каждое из полотен изображает полудетей-полуангелов, которые находят счастье в любом занятии и состоянии природы. При этом автор воссоздает в своей технике и исторических личностей – А. Суворова, Екатерину II, У. Шекспира и других. Светлая и умиротворяющая манера художницы покорила уже тысячи людей по всему миру. Картины Евгении Гапчинской украшают дома коллекционеров Великобритании, Италии, Германии, США и других стран. Персональные галереи художницы действуют в Киеве, Одессе и Москве.

Открытие выставки «Да здравствует жизнь!» состоится 19 января в 17.00. Работы, выставленные в музее, будут продублированы в сувенирной продукции, и каждый посетитель сможет стать обладателем понравившегося сюжета.

Фоторепродукция портала vezdekultura.ru