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16.01.2017
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Общество
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В Рязани организуют вывоз и переработку новогодних хвойных деревьев

Сайт администрации Рязани сообщает, что с сегодняшнего дня в областном центре проводится акция по приему новогодних хвойных деревьев для дальнейшей переработки в мульчу, которая будет использоваться для удобрения зеленых зон города Рязани (Центральный парк культуры и отдыха, Лесопарк).

Прием елок осуществляется с 9.00 до 18.00 около служебных помещений Дирекции благоустройства города, расположенных по следующим адресам:

- ул. Урицкого, д. 3 корп. 1 (управление благоустройства города администрации города Рязани);

- пр-д Яблочкова, д. 9 (Дирекция благоустройства города);

- Верхний городской сад (ул. Ленина, д. 29, у детской площадки);

- зеленая зона на пл. Маргелова (рядом с 9-ти этажным домом, расположенным по адресу: пл. Костюшко, д. 1);

- зеленая зона на пересечении Московского шоссе и ул. Западная.

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