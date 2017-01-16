В Рязанской области прошла гонка лучших лыжников региона

Личный чемпионат и первенство Рязанской области по лыжным гонкам «Гонка сильнейших» состоялся близ деревни Семено-Оленинское. По итогам соревнований в классическом стиле победителями соревнований стали Анна Тинякова (СДЮСШОР «Олимпиец»), Руслан Соловьев (СДЮСШОР «Олимпиец»), Татьяна Чванова (СДЮСШОР «Вымпел» г. Рязани), Анастасия Баулина (Вымпел-РПК), Яна Горбунова (СДЮСШОР «Вымпел» г. Рязани), Сергей Андреев (УМВД), Иван Куляев (СДЮСШОР «Вымпел» г. Рязани), Александр Зинин (ДЮСШ «Факел» г. Рязани).

В гонке свободным стилем победили: Татьяна Чванова (СДЮСШОР «Вымпел» г. Рязани), Анастасия Баулина (Вымпел-РПК), Яна Горбунова (СДЮСШОР «Вымпел» г. Рязань), Анна Тинякова (СДЮСШОР «Олимпиец»), Сергей Андреев (УМВД), Дмитрий Скрыпников (СДЮСШОР «Олимпиец»), Александр Зинин (ДЮСШ «Факел» г. Рязани), Руслан Соловьев (СДЮСШОР «Олимпиец»).

Источник: сайт министерства молодежной политики, физкультуры и спорта Рязанской области