Культура, слезы и любовь

Свои лучшие качества Римма Потанина проявила в сфере, которая очень нуждается в ярких и сильных личностях

А начиналось все в Шацке, в Рязанском культурно-просветительном училище, где она как-то сразу стала, как теперь говорят, звездочкой; вела концерты, праздничные программы, была, можно сказать, «штатной» Снегурочкой. На четвертом курсе (было это в далеком теперь 1965 году) студенты проходили практику в районном Доме культуры, после которой девушку взяли сюда на работу в качестве художественного руководителя. Тогда же она стала заочно учиться в вузе.

Кое-что из личной жизни

Личная жизнь тоже оказалась тесно связанной с культурной. В Шацке стали возводить вместо дома дворец культуры. Руководить этим делом приехал из Рязани молодой инженер-строитель Александр Иванович Потанин. Ввиду важности предприятия начальнику стройки отдали в старом Доме культуры кабинет Риммы, которую он как бы и не заметил. А вот когда на районном празднике эта пригожая дивчина, представляя какую-то военную композицию, стала отплясывать в гимнастерке, короткой юбке и сапогах, Потанин спросил у заведующей райотделом культуры: «Это кто?» и получил ответ: «Наш самый лучший работник – Римма Ивановна Чихун». Вот здесь-то между ними и пробежала искра… Когда дворец построили, возвратился Александр Иванович в Рязань с молодой женой.

Фамилия «Чихун» для нашей местности нетипичная, хотя Римма Ивановна – нашенская, коренная рязанка. И мама у нее русская, а вот отец – украинец. Они приехали когда-то в нашу область с Николаевщины, очень прочно обосновались в Михайловском районе, и все это пусть будет в укор сказано тем, кто рушит дружбу между двумя братскими народами. Впрочем, в роду у Потаниной не только украинский след. По семейному преданию, одним из родоначальников их фамилии был попавший после войны 1812 года в русский плен француз…

Жаль, что мы раньше не очень интересовались своими родословными, сколько интересного можно было бы узнать. Но на сегодня важен результат: каков он, человек, впитавший в себя исторические и жизненные соки, что хорошего он делает для всех нас?

Круговорот народных праздников

После переезда в Рязань Римма Ивановна стала инспектором областного управления культуры и проработала здесь более десяти лет. А потом более двух десятков лет была заместителем директора Рязанского областного научно-методического центра народного творчества и добивалась везде, как сказано в одном официальном документе, высокой эффективности благодаря настоящему профессионализму, творческой энергии, огромной работоспособности и неординарности.

Вроде бы всем понятно, что такое, например, высокий профессионализм. Но директор Рязанского Дворца молодежи Н.В. Плетнев вспомнил в разговоре об этом, что когда-то сфера культуры была поделена на государственную и проф­союзную, и Римма Ивановна, являясь заместителем директора госучреждения, не раз говорила, что в одном русле работать нужно, что культуру должно развивать постоянно. Глубоко она «копала» и много предвидела.

«На мой взгляд, – говорит сегодня Потанина, – в каждом деле требуется система. У нас в области одно время смотры художественной самодеятельности по жанрам проводились вразброс, кто когда хотел, где густо, а где пусто. А потом мы решили: делать их по разным направлениям строго раз в два года. И обязательно все должно начинаться с места, с глубины, постепенно приходя к самому высокому, областному уровню. И многие оказались в этом очень заинтересованными. Таким же образом развернули «круговорот народных праздников». Разработали систему праздников: Новый год, Рождество, Пасха, Ильин день… Приезжают к нам с отчетом из района – мы назначаем: вот над таким праздником будете работать. И чтобы в каждом селе находили свои особенности праздника. Все загорелись. Потом мы даже книжку выпустили – «Народные праздники Рязанской области».

«Оптимизм – разумный…

Такое качество подметила в Потаниной нынешний директор Рязанского центра народного творчества Е.М. Шаповская. «А какой же еще может быть? – согласилась с ней Римма Ивановна. – Нас всегда плохо финансировали, но требовали, чтобы, кровь из носа, все было хорошо. В таком случае оптимизм возможен в определенных пределах. Выходили как-то из положения. Спонсоров искали. Самой иногда приходилось наших работников «спонсировать», когда, например, денег на командировки не было – у меня муж хорошо зарабатывал. Приходили деньги в центр – мне их отдавали. С районами у нас хорошие отношения складывались. Когда предстоит какой-нибудь конкурс, звоним туда: «Девочки, мы призы с собой привезем, а вы постарайтесь людей приветить: покормите их, какие-нибудь местные сувениры найдите». В нашем деле отношение к людям – прежде всего. Поскольку с профсоюзом тесная связь была, путевки на отдых «пробивала», квартиры… Одиноким – общежития, они потом комнаты в них приватизировали… И ведь подолгу у нас люди работали, когда стали представлять на звание «Ветеран труда», у нас человек двенадцать набралось».

…а характер – несгибаемый»

«Это у меня-то? – удивляется Римма Ивановна, а потом вспоминает. – Однажды на бюро обкома партии наметили заслушать вопрос о состоянии культурной работы в Рыбновском районе. Я тогда была инспектором областного управления культуры и поехала туда вместе с одним из партийных работников. Две недели ездила по колхозам и совхозам, обследовала на фермах «красные уголки». Все там хорошо было: итоги соревнования подводились, вымпелы вручались, боевые листки выпускались… Но когда мы приехали с отчетом к первому секретарю райкома, Герою Соцтруда Николаю Васильевичу Гусеву, я его сразу предупредила, что буду критиковать. Говорю: район у вас богатый, хозяйства крепкие, а культуре мало помогаете. Все до единого заведующие клубами заведуют и «красными уголками», а вы им за это не доплачиваете. Говорю, а у самой слезы катятся, и так всегда со мной было, когда я о нищете наших культработников говорила. Гусев налил мне в стакан воды из графина и говорит: «Выпейте и достаньте носовой платок. Спасибо вам за замечания, они справедливы, и я думаю, что дело поправимо». Когда потом по нашему отчету принимали решение на бюро райкома, то многие наши советы приняли, в том числе и по доплате культработникам, что потом было и сделано. Так вот: может, не «несгибаемостью» я брала, а слезами?»

Нам года – не беда

Свой 70-летний юбилей заслуженный работник культуры России Р.И. Потанина отметила 14 января, и можно сказать с уверенностью, что в этот день и после в ее адрес было множество поздравлений и добрых пожеланий. В первую очередь – от коллег, с которыми она, уйдя на пенсию, по-прежнему сотрудничает. Именно по ее предложению в Рязанской области (единственном регионе России) стали отмечать

1 ноября День клубного работника. И от тех, с кем на протяжении многих лет занимается общественной деятельностью в обкоме профсоюза работников культуры и областном комитете защиты мира.

Человек во всех отношениях состоялся – в том числе и как любимая бабушка шестнадцатилетнего Саши и пятилетней Маши, которыми она гордится. Пожелаем же ей еще раз доброго здоровья и – продолжения трудовой биографии. Прежде всего, на благо культуры, которой отданы и жизнь, и слезы, и любовь.