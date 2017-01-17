Областная общественно-политическая газета
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17 января 2017 года
№6 (5293)
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17.01.2017
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№6 (5293) |
Четвёртая полоса
Общество
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Наметали!

Свой профессиональный праздник рязанские журналисты отметили по-спортивному
Наметали!

В преддверии Дня печати в Рязани прошел турнир по дарт­су среди представителей региональных СМИ. Инициатором соревнований выступил руководитель рязанского дартс-содружества Сергей Гришин.

В турнире приняли участие четыре команды, состоящие из двух человек каждая. Несмотря на то что состязания получились немногочисленными, впечатления они оставили самые яркие. В итоге в финал вышли команда газеты «Рязанские ведомости» и команда, представляющая информационное агентство «МедиаРязань». В финальных состязаниях большее количество очков набрали «Рязанские ведомости» и стали победителями. Все участники получили призы.

– Для себя я открыла дартс как игру очень интересную и стратегическую. Оказывается, это довольно-таки непросто – попасть дротиком в определенный сектор мишени, – рассказывает о своих впечатлениях корреспондент газеты «Рязанские ведомости» Елена Серебрякова. – Просто замечательно, что мы собрались с коллегами в преддверии нашего профессионального праздника и провели время активно. Хотелось бы, чтобы спортивные соревнования среди журналистов проходили чаще и включали в себя и другие виды спорта.

В свою очередь, Сергей Гришин пообещал, что турнир по дартсу, посвященный Дню печати, станет ежегодным.

Статья опубликована в номере 6 (5293) от 17 января 2017 года
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