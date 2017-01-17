Спортивный курьер

Долгожданная победа

Победа БК «Рязань» в чемпионате России по баскетболу среди команд Суперлиги стала отличным подарком от «зубров» поклонникам, а также новому директору клуба Алексею Архипову.

БК «Рязань» – «Химки-Подмосковье» – 87:68 (19:14, 20:16, 27:19, 21:19). БК «Рязань»: Русецкий (17), Клюндиков (11), Карпачев (17), Морозов (11), Юрчик (13) – старт., Карпеко (16), Бугаенко (2).

Гости в счете вели всего один раз, да и то в самом начале матча (2:3). Затем БК «Рязань» прибрал инициативу к своим рукам. Первый период обнадежил, а второй, когда соперники подбирались вплотную, показал, что «зубры» способны в этот вечер на многое. В третьем десятиминутном отрезке на рязанцев было любо-дорого смотреть. Во многом потому, что вчерашние резервисты – Никита Клюндиков, Максим Морозов, Павел Бугаенко – стали полноценными участниками игрового процесса. Приятное впечатление произвел Михаил Карпачев, ну а Валентину Юрчику, Евгению Карпеко и Ивану Русецкому оставалось не опуститься ниже своего мастерского уровня. Волновал, правда, один вопрос – хватит ли хозяевам сил довести встречу до победного конца, ведь они по разным причинам проводили матч всемером? Но когда у команды игра идет, открывается второе дыхание…

После длительной серии поражений БК «Рязань» одержал третью победу в сезоне, догнав по этому показателю «Химки-Подмосковье» и обойдя конкурента по результатам личных встреч. Ближайшие два матча «зубры» проведут на выезде. В Рязани нашу команду болельщики увидят 27 января, соперником станет «Урал» из Екатеринбурга.

Михаил Солдатов

Хуже нет – догонять

Рязанцы не смогли добыть очки в матче чемпионата ВХЛ. Принимая «ТХК» из Твери, хозяева отыграли отставание в две шайбы, но когда соперники вновь вышли вперед, повторно догнать гостей не получилось.

ХК «Рязань» – «ТХК» (Тверь) – 2:4 (2:2, 0:0, 0:2). ХК «Рязань»: Белов (0.00 – 39.58, 40.00 – 60.00); Филатов – Коренков, Денежкин – Петраков – Маслов; Хисамутдинов – Манухов, Старцев – Карпов – Рукин; Седунов – Цветков, Ефимов – Кривченко – Николаев; Турчанинов – Полинин, Лызин – Крикуненко – Чванчиков. Голы: 0:1 – Джиошвили (7.42); 0:2 – Таталин (8.08); 1:2 – Маслов (13.58 – бол.); 2:2 – Коренков (16.40 – бол); 2:3 – Гурин (50.53); 2:4 – Джиошвили (53.10 – бол.).

Сначала «ТХК» удачно использовал просчеты обороны хозяев, но ХК «Рязань» сумел переломить ситуацию, заработав одно за другим два большинства, реализовал их. Первую шайбу послал в цель Артем Маслов, а затем дальним «выстрелом» отметился Иван Коренков. В заключительной трети игры больше повезло «ТХК». Валерий Гурин подкорректировал полет шайбы после броска Михаила Орлова. Не успели подопечные Алексея Алексеева организовать ответное наступление, как удалился Иван Петраков, и соперники реализовали большинство.