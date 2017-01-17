Стабильная, плановая, результативная

Так охарактеризовал работу следственного управления СК России по Рязанской области его руководитель генерал-майор юстиции Владимир Махлейдт

В минувшее воскресенье в России отметили день образования Следственного комитета. По традиции итоги работы рязанского управления мы подводим на страницах нашей газеты.

В.М. – Годы становления позади. Сегодня мы определились по всем направлениям – как работаем, с кем, окончательно сформирован стабильный коллектив, кадровый состав представлен лучшими специалистами, средний возраст которых от 30 до 40 лет, то есть самый работоспособный.

Р.В. – Сложно стать сотрудником следственного управления?

В.М. – У нас очень жесткий отбор. Своих специалистов мы «присматриваем» с первых курсов профильных вузов, обращая внимание не только на оценки в зачетных книжках, но и на то, насколько человек «горит» своей профессией, увлечен ею. Перед непосредственным приемом на работу нужно пройти тестирование – на полиграфе, психологическое, соответствовать многим критериям. Но даже такая селекция не всегда гарантирует успех. Случается, что в процессе работы человек понимает, что работа следователя – не его. Поэтому сегодня каждый в нашем коллективе – на вес золота.

Р.В. – Были ли для вас кадровые открытия?

В.М. – Высокий уровень профессионализма и работоспособности показывают следователи-женщины. Несмотря на нагрузку, которую, казалось бы, не каждый мужчина выдержит, шесть сотрудниц управления демонстрируют зачастую лучшие результаты, расследуя самые сложные дела.

Р.В. – Как можете в целом охарактеризовать работу следственного управления в 2016 году?

В.М. – Мы стабильно работаем, выполняя свои задачи. У нас нет ни одного оправдательного приговора, нет ни одного незаконно привлеченного к уголовной ответственности человека, за прошедший год мы завершили расследование значительно большего, нежели в 2015-м, числа дел. Очень серьезный показатель – сроки расследования. В рейтинге следственных органов Следственного комитета России мы стали одними из лучших в Центральном федеральном округе, заняв пятое место по итогам 11 месяцев 2016 года.

Р.В. – Один их главных показателей – раскрываемость убийств. Насколько успешна работа в этом направлении?

В.М. – Раскрываемость убийств повысилась: и беспрецедентно. Показатель составил 95,2 процента. Такого в нашей истории никогда не было. Стопроцентная раскрываемость преступлений против половой неприкосновенности, 93 процента – по причинению вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

Р.В. – Как удалось достичь таких результатов?

В.М. – Благодаря совокупности факторов, среди которых – отлаженное взаимодействие с полицией, с уголовным розыском. Большое значение имеет техническое оснащение управления. У нас есть много новейшего оборудования, благодаря которому мы раскрываем дела прошлых лет. Кстати, в этом году было раскрыто 40 таких преступлений, за 6 лет из этой категории удалось раскрыть 14 убийств, 14 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а также 15 преступлений, совершенных против половой неприкосновенности. Отмечу, что усилия по раскрытию преступлений прошлых лет мы наращиваем с каждым годом.

Р.В. – Если говорить о конкретных примерах применения специальной техники…

В.М. – В Сараевском районе было совершено убийство, признаков причастности к нему кого-либо не было. Лишь слабое подозрение пало на одного человека. Мы провели осмотр его помещения и благодаря техническим средствам обнаружили многократно замытые следы крови на лезвии топора. Провели исследование и выяснили, что это кровь потерпевшего. Безусловно, подобную технику нужно уметь применить, и здесь на первый план выходят знания и навыки наших экспертов.

Р.В. – Каким направлениям в минувшем году было уделено особое внимание?

В.М. – Сегодня на особом контроле Следственного комитета ятрогенные преступления и преступления, связанные с невыплатой заработной платы. Безусловно, не ослабевает наше внимание к преступлениям против или с участием несовершеннолетних.

Р.В. – Насколько часто в области совершаются преступления, связанные с ненадлежащим оказанием медицинской помощи?

В.М. – В минувшем году мы возбудили 16 уголовных дел, 2 направлены в суд с обвинительным заключением. Это, к сожалению, много. Рязанцы видят, что следственное управление активизировало работу в этом направлении, и стали усиленно жаловаться, отмечу, что нередко необоснованно. Тем не менее ятрогенные преступления актуальны, но главная наша задача – не реализация карательной функции, а предупреждение совершения таких преступлений.

Р.В. – Не могу не спросить о том, что предпринимает управление в борьбе с суицидальными группами на социальных сайтах Интернета?

В.М. – Мы проводим большую работу в этом направлении, отслеживаем ситуацию, но целенаправленно не «рекламируем» эту тему.

Р.В. – Как, с позиции следственного управления, в регионе обстоят дела с коррупцией?

В.М. – В 2016 году мы выявили меньше коррупционных преступлений, но они более значимы. К уголовной ответственности привлечены серьезные должностные лица, которые совершили преступления в крупных и особо крупных размерах. Всего было возбуждено 108 уголовных дел коррупционной направленности, при этом преобладали факты взяточничества и служебного подлога. В нашем отделе по особо важным делам работают очень сильные специалисты, профессионалы высокого класса. Всего в прошедшем году направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением 45 уголовных дел, по которым 50 лицам предъявлено обвинение по 128 коррупционным преступлениям.

Р.В. – По-прежнему актуальна тема поступления налоговых сборов в бюджеты всех уровней. И в этом направлении работа следственного управления имеет особое значение…

В.М. – В минувшем году мы возбудили 16 уголовных дел о налоговых преступлениях, на два больше, чем в 2015-м. Однако до суда дошло только одно. Остальные прекращены по законным основаниям – был возмещен ущерб, то есть налоги поступили в бюджет. Всего следственным управлением было обеспечено возмещение ущерба по уголовным делам данной категории на сумму больше 102 миллионов рублей, или 83 процента от ущерба, причиненного налоговой системе в результате совершения преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов.

Р.В. – Какой была криминогенная обстановка в регионе в прошедшем году, какова ее тенденция?

В.М. – Количество зарегистрированных преступлений продолжает снижаться. Если в 2015 году их было 10364, то в 2016-м – уже 9524. Между тем раскрываемость растет, также растет и число дел, расследованных в срок. Всего в производстве следователей управления в 2016 году находилось более 1200 уголовных дел.